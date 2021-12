Glühwein aus dem Supermarkt : Das sollte drin sein im Glühwein aus dem Supermarkt

In Mecklenburg-Vorpommern sind die meisten Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Der Griff zum Glühwein aus dem Supermarktregal ist da eine Alternative. Tipps aus der Verbraucherzentrale des Landes.

Rostock | Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern so gut wie aus. Die meisten Märkte sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, kann Glühwein auch im Supermarkt kaufen. Lesen Sie auch: Wie vom Weihnachtsmarkt: So gelingt leckerer Glühwein zu Hause Dort aber gebe es auf de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.