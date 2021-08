Festivalwochenende in MV : Veranstalter von Pangea und Planet:C ziehen positives Fazit

Rund 15.000 Besucher fanden sich zum Feiern in Pütnitz ein, etwa 10.000 in Lärz. Von kleineren Problemen abgesehen, ging alles reibungslos über die Bühne.

Lärz/Pütnitz | Nach dem Festivalwochenende an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Pütnitz (Vorpommern-Rügen) haben die Veranstalter ein positives Fazit gezogen. „Es hat sich gelohnt, die Mühe auf sich zu nehmen“, sagte am Montag eine Sprecherin des Pangea-Festivals mit etwa 15 000 Menschen in Pütnitz. Es habe zwar Herausforderungen gegeben, „mit denen wir nicht ...

