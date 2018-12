Velgast : Schüler bei Streit an Berufsschule niedergestochen

Eine verbale Auseinandersetzung ist derart eskaliert, dass einer der Schüler eine Stichverletzung erlitt.

von Hannes Stepputat

19. Dezember 2018, 15:47 Uhr

Bei einem Streit unter Schülern an der Berufsschule Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist einer von ihnen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war am Mittwoch eine zunächst verbale Auseinandersetzung derart eskaliert, dass einer der Schüler eine Stichverletzung erlitt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weitere Angaben zu den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht.

Wie sich das Geschehen genau abspielte, müsse noch ermittelt werden. Der Verletzte sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Die Schulklasse werde vom Kriseninterventionsteam des Landkreises betreut.