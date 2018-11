Neubrandenburg/Dahlewitz : Urteil: Entlassungen bei Kette „Lila-Bäcker“ unrechtmäßig

Erst kam der Finanzinvestor, dann folgten neue Chefs und Entlassungen: Beim „Lila-Bäcker“ wurde 225 Beschäftigten gekündigt. Ein Arbeitsgericht hat den ersten Klägern dagegen nun Recht gegeben.

von Winfried Wagner

16. November 2018, 15:07 Uhr

Im Streit um Entlassungen bei der Kette „Unser Heimatbäcker“ (Pasewalk) sind erste Urteile gefallen. In sechs Fällen wurden außerordentliche Kündigungen durch die Firma vom Arbeitsgericht „für unwirksam“ erklärt, wie Richter Hagen Schäfer am Freitag in Neubrandenburg erläuterte. Darunter sind zwei 54 und 60 Jahre alte Beschäftigte von der Insel Rügen, die für die besser als „Lila-Bäcker“ bekannte Kette nach Gägelow bei Wismar gingen und dort arbeiteten. Ihnen hätte andere Beschäftigung angeboten werden können, sagte Schäfer. Auch ein Vergleich über Abfindungen sei möglich. Einer siebten Klage gegen eine 40-prozentige Gehaltskürzung einer Angestellten wurde auch stattgegeben. Weitere sieben Urteile zu den Entlassungen werden am 20. November am Arbeitsgericht erwartet.

Filialen in MV, Brandenburg und Berlin

Bei der Bäckereikette mit rund 400 Filialen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hatte 2014 die Deutsche Beteiligungs AG (Frankfurt/Main) als Finanzinvestor die Mehrheit übernommen. Nach starkem Wachstum mit Übernahme etlicher Konkurrenten hatte die Kette 2700 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung wurde Anfang 2018 ausgewechselt. Die neuen Chefs schlossen Kuchenproduktionsstätten in Pasewalk, Gägelow sowie Dahlewitz bei Berlin und zentralisierten diese Produktion in Neubrandenburg sowie die Verwaltung. 225 Leuten wurde gekündigt, was Proteste hervorrief.

Weiterlesen Personal-Kahlschlag beim „Lila Bäcker“

In den Prozessen wurde bekannt, dass die alte Geschäftsführung wohl schon früh einen Wechsel an der Spitze befürchtete und langjährigen Mitarbeitern höhere Gehälter und günstigere Kündigungsmodalitäten einräumte. Als die neue Geschäftsführung das 2018 mitbekam - manche Vereinbarungen sollen schriftlich mehrere Jahre rückwirkend geschlossen worden sein - wurde diesen Mitarbeitern gekündigt.

Die Kammer habe trotzdem nicht feststellen können, dass die Mitarbeiter dem Unternehmen durch die Annahme höherer Gehälter geschadet hätten, erklärte Schäfer. Die Verantwortung habe bei der alten Geschäftsführung gelegen. In diesen Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft Schwerin inzwischen.

Weiterlesen: Gewerkschaft kritisiert „Lila Bäcker“-Kurs

Streit um Abfindungen und gekürzte Gehälter

Eine Frau, die seit 1979 bei Firmen des späteren „Lila-Bäckers“ arbeitet, bekam im Streit um ihr um 40 Prozent gekürztes Gehalt Recht. Sie hatte vor Gericht geschildert, wie sie nach 1990 „ohne auf die Uhr zu schauen“ die enorme Expansion mitgestaltet hatte. Nach gesundheitlichen Problemen habe die Leitung ihr ab 2015 dann erlaubt, nur noch 26 statt 40 Stunden zu arbeiten, bei gleichem Gehalt von 1588 Euro monatlich. Das habe die neue Geschäftsführung ab März auf etwas mehr als 900 Euro gekürzt.

In den Verhandlungen wurde bekannt, dass die Anwälte der Back-Kette bisher angebotene Vergleiche über Abfindungen abgelehnt hatten. So würde dem 60-jährigen Bäcker nach 39 Jahren Betriebszeit nach Angaben seines Anwaltes rund 54 000 Euro Abfindung zustehen. Dem 54-Jährigen, der Leiter im Betriebsteil war, würden nach 15 Jahren 45 000 Euro zustehen. Der Anwalt der Kette erklärte, man sei bereit, 5000 Euro Abfindung zu zahlen. Eine Einigung gab es nicht.

„Lila-Bäcker“ will weitere Rechtsmittel einlegen

Eine „Lila-Bäcker“-Sprecherin äußerte sich enttäuscht. Man werde Rechtsmittel einlegen und sich an das Landesarbeitsgericht in Rostock wenden. Die Entlassungsklagen seien aber „Einzelfälle, in denen individuelle Lösungen mit den betroffenen Mitarbeitern leider nicht gefunden werden konnten“. Die Produktion in Gägelow, wo es rund 150 Beschäftigte gab, sei wie der Konditorenbereich in Pasewalk nicht ausgelastet gewesen. Somit seien Schließungen nötig gewesen, auch um den Fortbestand der Kette zu sichern. In Gägelow sei die Logistik mit etwa 30 Kraftfahrern erhalten geblieben.

Weiterlesen: „Lila Bäcker“-Geschäftsführung unter Veruntreuungs-Verdacht