Universitäten im Nordosten : 18 Studiengänge bei Hochschulranking in Spitzengruppen

Neun Mal erreichten Studiengänge der Uni Rostock die oberste Kategorie, gefolgt von den Hochschulen Wismar (fünf) und Stralsund (zwei).

von Hannes Stepputat/dpa

07. Mai 2019, 11:30 Uhr

Insgesamt 18 Studiengänge im Nordosten sind zum Teil mit Spitzennoten des jährlichen Hochschulrankings der „Zeit“ und des „Centrums für Hochschulentwicklung“ (CHE) bewertet worden. Besonders häufig zählten sie in den Kategorien „Erreichen der Abschlüsse in angemessener Zeit“ und beim Urteil der Studierenden zur Spitzengruppe, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Ranking hervorgeht. Das CHE untersucht jährlich deutsche Universitäten und Hochschulen und veröffentlicht die Ergebnisse im „Zeit“-Studienführer.

Ergebnisse nicht bundesweit vergleichbar

Neun Mal erreichten Studiengänge der Uni Rostock die oberste Kategorie, gefolgt von den Hochschulen Wismar (fünf) und Stralsund (zwei). Die Uni Greifswald und die Hochschule Neubrandenburg sind mit jeweils einem Studiengang vertreten. Allerdings sagen diese Ergebnisse nichts darüber aus, wie ein Studienfach im bundesweiten Vergleich abschnitt oder wie die Universität im Vergleich platziert wurde.

Weiterlesen: Ausbau zum Wissenschaftsstandort: Mehr Studenten nach Schwerin holen