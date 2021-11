Uni Greifswald : Studenten demonstrieren erneut gegen Vorlesung von Ex-AfD-Mann Weber

Im Gedenken an die Progrome 1938 gingen in Greifswald erneut gegen den Jura-Professor und ehemaligen Landtagsabgeordneten auf die Straße.

Greifswald | Vor dem Hintergund der historischen Ereignisse vom 9. November haben in Greifswald wieder Menschen gegen die Vorlesung des ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Ralph Weber demonstriert. „Ich glaube, alle Leute, die hier sind, wollen zeigen: Wir haben aus dem gelernt, was in der deutschen Geschichte passiert ist. Das darf nie wieder passieren“, sagte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.