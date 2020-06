Splietsdorf: Unfall unter Einwirkung von Alkohol

von svz.de

23. Juni 2020, 07:58 Uhr

Am Montag gegen 17:50 Uhr kam es in der Ortschaft 18513 Spliertsdorf zu einem Verkehrsunfall. Der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford Ka befuhr die Gemeindestraße in Splietsdorf. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn und fuhr dann in den Zaun eines Privatgrundstückes.

Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille fest. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.