Unfall auf L206 bei Jaebetz : Auto überschlägt sich – Fahrer verletzt sich dabei schwer

Der 39-Jährige kam von der Fahrbahn der L 206 ab und fuhr in den Straßengraben. Anschließend musste er ins Krankenhaus.

Mecklenburg-Vorpommern | Die Fahrt in Richtung Jaebetz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) endete für einen 39-Jährigen auf dem Dach. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Fahrer am Montagabend von der Fahrbahn der L 206 ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Das Auto überschlug sich und blieb anschließend auf dem angrenzenden Acker kopfüber liegen. Möglicherw...

