Unbemannter Flugverkehr in MV : Startfreigabe für Drohnen-Transporter

Das Start up Beagle Systems will in MV mit unbemannten Flügen im Regionalverkehr beginnen.

Schwerin | Startfreigabe für unbemannte Flugobjekte: In MV wird der Lufttransport mit Drohnen vorbereitet. Das Hamburger Start up Beagle Systems hat nach eigenen Angaben als eines der ersten Unternehmen auch für den Luftraum von Mecklenburg-Vorpommern eine Flugerlaubnis für Drohnen für Langstreckenflüge außerhalb des Sichtbereiches des Fernpiloten erhalten. Dami...

