Blaulicht : Umgekippter LKW auf der A20 sorgt für Vollsperrung

Für die Bergung muss im Bereich der Anschlussstelle Tribsees ab 12 Uhr in Fahrtrichtung Lübeck die Autobahn 20 voll gesperrt werden.

Tribsees | Autofahrer auf der Autobahn 20 müssen am Freitagvormittag und vermutlich auch bis in die frühen Nachmittagsstunden eine Menge Geduld mitbringen. Im Bereich der Anschlussstelle Tribsees hinter der Baustellte liegt in Fahrtrichtung Lübeck derzeit ein umgekippter LKW auf dem Seitenstreifen und blockiert eine Fahrspur. Gegen etwa 12 Uhr wird die Bergun...

