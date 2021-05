Umfrage : Wirtschaftserwartungen hellen sich allmählich auf

Nach einem Jahr Corona-Stress hellt sich die Stimmung in der Wirtschaft in MV nur langsam auf.

Schwerin | Es wird wieder: Nach mehr als einem Jahr Corona-Stress bessert sich die Stimmung in der Wirtschaft in MV nur langsam. Die Erwartungen haben sich im Frühjahr leicht aufgehellt, geht aus dem am Dienstag vorgelegten Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer Schwerin (IHK) hervor. Der Konjunkturklimaindex konnte im Vergleich zum Jahresbeginn leic...

