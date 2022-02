Ukraine-Krise für Angehörige aus MV : Wie eine Schwerinerin um ihren Großvater bangt

Während die Nachrichten voll von Berichten aus Russland und der Ukraine sind, fürchten Angehörige in Deutschland um ihre Familien und Freunde. Ich lebe in Schwerin, doch meine Gedanken sind bei meinem Opa in der Ukraine.

Schwerin | „Uns geht es gut. Alles in Ordnung.“ Nachrichten, die jeder wohl täglich bekommt und die ganz normal erscheinen. Heute gehören sie für meine Familie zu den wichtigsten Sätzen des Tages. Am Abend wird mein Vater erneut bei meinem Opa anrufen und selbst wenn in der Leitung das gewohnte Knacken ertönt, so ist es dennoch ein guter Tag. Wir schauen in u...

