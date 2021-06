Mangel an Hausärzten : Über 90 Hausarzt-Stellen in Mecklenburg-Vorpommern unbesetzt

Der Linken-Abgeordnete Torsten Koplin berichtet aus einer Expertenanhörung des Landtags von mehr als 90 unbesetzten Hausarzt-Stellen. Bei der fachärztlichen Versorgung sehe es ähnlich aus.

