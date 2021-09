Protest gegen Abschiebung : Tür an Tür mit Familie Bekirov

Nach der Online-Petition zeigen die Freunde, Kollegen und Mitschüler ihr Gesicht.

Mecklenburg-Vorpommern | „Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Du? Okay. Einmal auf dem Sofa Platz nehmen, bitte. Und - Kamera läuft.“ Weil sie unbedingt etwas gegen die drohende Abschiebung der Schweriner Familie Bekirov unternehmen wollen, kamen in dieser Woche spontan Freunde, Arbeitskollegen, Chefs und Mitschüler in einem Schweriner Café zusammen, um ihr Statement für d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.