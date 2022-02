Abgelehnte Asylbewerber : Trotz neuer Abschiebehaft scheitern in MV viele Rückführungen

Weit mehr als die Hälfte aller geplanten Abschiebungen finden in MV nicht statt. Der Flüchtlingsrat fordert mehr Unterstützung und Förderung der freiwilligen Ausreise an Stelle von Zwangsmaßnahmen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern hat Probleme bei der zwangsweisen Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer. Daran änderte bislang auch die neue gemeinsame Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Schleswig-Holstein) nichts, die sich das Land seit August 2021 mit Hamburg und Schleswig-Holstein teilt. So planten die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen ...

