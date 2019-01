Tod eines Mädchens in Torgelow : Trauerstunde im Gedenken an getötete Sechsjährige - Stiefvater wegen Mordes gesucht

Die Stadt Torgelow und die evangelische Kirche laden zum Gottesdienst. Tatverdächtiger weiter flüchtig.

von Winfried Wagner

17. Januar 2019, 14:12 Uhr

Im Fall des getöteten kleinen Mädchens in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) wird dem Tatverdächtigen inzwischen Mord durch Unterlassen vorgeworfen. Das Amtsgericht Pasewalk habe einen entsprechenden Haftbefehl für den flüchtigen Stiefvater erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Er habe den Tod des Kindes nach vorhergehenden Misshandlungen erkannt und billigend in Kauf genommen. Bisher war der Mann, der seit Montag auf der Flucht ist, wegen Körperverletzung mit Todesfolge gesucht worden.

Hintergrund des verschärften Vorwurfes seien vor allem die schweren Verletzungen des sechs Jahre alten Mädchens, das am Samstag tot in der Wohnung der Familie gefunden worden war. Details wurden nicht genannt. Der Stiefvater hatte zunächst von einem Treppensturz gesprochen. Die Polizei sucht weiter intensiv nach dem Geflüchteten.

Derweil will die Stadt Torgelow und die evangelische Kirchengemeinde am kommenden Dienstag eine Trauerstunde im Gedenken an das tote Mädchen veranstalten. „Wir wollen jedermann die Gelegenheit geben, seine Gedanken und Empfindungen zu dem Geschehen in Worte zu fassen“, sagte Bürgermeisterin Kerstin Pukallus (parteilos) am Donnerstag.

Bei der Trauerstunde in der Christuskirche, die um 18 Uhr in Form eines Gottesdiensts abgehalten werde, sollen der evangelische Pastor in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und die Bürgermeisterin reden. Die Kirche befindet sich nur wenige Meter von dem Haus entfernt, in dem die Sechsjährige am Samstag ums Leben kam.

Weiterlesen: Sechsjährige in Torgelow tot: Tatverdächtiger Stiefvater flieht aus Polizeirevier

Bernd Wüstneck/dpa

Polizei warnt vor Selbstjustiz

„Die Anteilnahme in der Stadt ist enorm“, sagte Pukallus. Es sei unfassbar, dass ein Kind unter diesen Begleitumständen habe sterben müssen. Die 55-Jährige wandte sich in dem Zusammenhang auch gegen Hasskommentare in sozialen Medien: „Polemik hilft keinem weiter.“ Angesichts von Drohungen gegen den tatverdächtigen, flüchtigen Stiefvater warnte auch eine Polizeisprecherin vor Selbstjustiz.

Das Mädchen soll laut Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einer Misshandlung durch den Lebensgefährten der Mutter ums Leben gekommen sein. Gegen den Stiefvater wird wegen Mord durch Unterlassen ermittelt. Der 27-Jährige war am Montag bei einer Vernehmung durch die Polizei aus dem Revier geflüchtet und wird seither gesucht.

Bernd Wüstneck/dpa

Weiterlesen: Spur zum Tatverdächtigen verliert sich am Bahnhof, Haftbefehl beantragt

>> Ein ausführlicher Bericht folgt