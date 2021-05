Neustrelitz : Transporter in Brand gesetzt

Bisher unbekannte Täter setzten am 30. April auf einem Firmengelände in Neustrelitz einen Transporter der Marke Iveco in Brand.

Neustrelitz | Polizeibeamte trafen als erste am Brandort ein. Sie konnten den Brand durch den Einsatz eines Feuerlöschers löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf das Schleppdach, unter welchem der Transporter stand, verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000,- Euro. Löscharbeiten der FFW Strelitz-Alt, welche ebenfalls zum Brandor...

