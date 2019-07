Tod von Sechsjähriger Leonie : Prozess gegen Stiefvater ab 24. September

Das Mädchen war am 12. Januar tot in der Wohnung der Familie in Torgelow gefunden worden.

von Winfried Wagner/dpa

30. Juli 2019, 17:03 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt am 24. September der Prozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald). Wie das Landgericht am Dienstag mitteilte, muss sich der Stiefvater wegen «Mordes durch Unterlassen» und Misshandlung von Schutzbefohlenen in sieben Fällen verantworten. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst 13 Verhandlungstage bis Ende November anberaumt sowie 40 Zeugen und mehrere Sachverständige geladen.

Der Beschuldigte soll den Tod des Mädchens verschuldet sowie Leonie und ihren kleineren Bruder vorher mehrfach schwer misshandelt haben. Das Mädchen war am 12. Januar tot in der Wohnung der Familie in Torgelow gefunden worden.

Tatverdächtiger floh aus dem Polizeirevier

Laut Anklage soll es an dem Tag massive stumpfe Gewalt gegen den Kopf des Kindes gegeben haben, die zu Blutungen im Gehirn führten. Danach habe sich der Gesundheitszustand des Mädchens stark verschlechtert, trotzdem habe der damals 27-Jährige nicht rechtzeitig den Rettungsdienst geholt, auch um seine Taten zu vertuschen.

Der Beschuldigte hat laut Staatsanwaltschaft bisher eine Schuld bestritten und angegeben, das Mädchen sei vor ihrem Tod eine Treppe hinuntergestürzt. Der Fall sorgte für Aufsehen, auch weil der Beschuldigte wenige Tage nach dem Fund der Toten nach einer Vernehmung in Pasewalk aus einem Polizeigebäude fliehen konnte. Er war nach einer Woche wieder gefasst worden. Gegen die Mutter, die ein Baby mit dem Beschuldigten hat, wird ebenfalls noch ermittelt.

