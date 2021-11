Zeitung in der Schule : „Ich bin eine Zuckerschnute“: Kinder mit Diabetes

Mit elf Jahren erkrankte Tim Wernicke an Diabetes. Heute gehört er zum Verein „Die Zuckerschnuten“. Der junge Mann möchte Kindern mit Diabetes Mut machen.

Schwerin | Was hat der oder die da für einen kleinen Plastikkuller am Oberarm? Viele Schüler fragen sich das irgendwann einmal. Denn an nahezu jeder Schule gibt es Kinder, die mit einem Sensor herumlaufen. Das kleine Gerät misst ihren Zuckerspiegel im Blut. „Ich hab auch so ein Teil“, sagt Tim Wernicke und hebt seinen Ärmel vom Shirt an. „Ich hab’ Diabetes Typ 1...

