Tiertod für die Gesundheit : Labore in MV setzten weniger Versuchstiere ein

Mäuse, Ratten, Hamster, aber auch Fische, Schweine und Schafe: In MV werden jährlich an Zehntausenden Tieren Versuche vorgenommen – überwiegend für die Grundlagenforschung.

Schwerin | Lebendtest für die Gesundheit: In MV werden weniger Tiere für Versuchszwecke eingesetzt. In Laboren im Land sind 2020 an mehr als 36 000 Tieren unter anderem Medikamente oder neue Behandlungsmethoden erprobt worden, wie aus dem neuesten Versuchsbericht des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf) hervorgeht. Das ist...

