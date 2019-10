Thüringer Landtagswahl : Ein klarer Sieger – und viele Fragen

Linke gewinnt erstmals eine Landtagswahl – doch Bodo Ramelow braucht einen Plan B fürs Weiterregieren.

von dpa

27. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Er ist der strahlende Gewinner der Landtagswahl in Thüringen – und kann trotzdem noch viel verlieren: Bodo Ramelow, seit 2014 Deutschlands einziger Ministerpräsident der Linken. Gestern schafft der 63-Jährige eine politische Premiere.

30 Jahre nach dem Mauerfall gewinnt die Linke mit dem gebürtigen Niedersachsen erstmals eine Landtagswahl. „Ich sehe mich ganz klar gestärkt. Und ich werde den Regierungsauftrag annehmen“, sagt Ramelow. Doch seine Koalitionspartner schwächeln. Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr. An diesem Wahlabend steht nur eines fest: Es gibt einen klaren Wahlsieger. Aber es bleiben viele Fragezeichen, wer das Land künftig regieren wird.

Jubel und Ratlosigkeit bei der Linken

Von den Unwägbarkeiten der Regierungsbildung lässt sich Ramelow gestern Abend nicht erschüttern. Der Jubel bei der Linken ist groß, denn sie fährt ein bundesweit historisches Ergebnis bei einer Landtagswahl ein. Ramelow sieht sich „ganz klar bestärkt“ darin, den Regierungsauftrag zu übernehmen. Doch die Schwäche der SPD und das enttäuschende Ergebnis für die Grünen verhageln Ramelow die weiteren rot-rot-grünen Träume.

Grabesstimmung bei CDU und SPD

Die CDU, die den Freistaat nach der Wende immerhin 24 Jahre lang regierte, fährt ihr schlechtestes Ergebnis ein. Grabesstimmung bei den Christdemokraten. Spitzenkandidat Mike Mohring bleibt pragmatisch, für ihn ist das Linksbündnis abgewählt. Überlegungen von Ramelow, wonach Rot-Rot-Grün vorerst geschäftsführend im Amt bleiben könnte, erteilt er erneut eine Absage.

Es müsse nun in Ruhe überlegt werden, „wie das Land eine Regierung bekommt“, sagt der CDU-Politiker. Bei der SPD wieder einmal ein historisch schlechtes Abschneiden – diesmal einstellig. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete das Ergebnis als „natürlich nicht schön“. „Am meisten bedrückt natürlich das Wahlabschneiden der AfD.“

Minderheitsregierung oder ganz neue Experimente

Tatsächlich könnte Ramelow auch ohne parlamentarische Mehrheit laut Landesverfassung geschäftsführend im Amt bleiben. Länger als ein Jahr, wenn der neue Landeshaushalt ansteht, dürfte diese Regierung aber nicht halten. Denn sie müsste sich bei den anderen Fraktionen – also CDU, AfD und FDP, sofern sich der Einzug der Liberalen in den Landtag bestätigt – Mehrheiten suchen. Für eine Minderheitsregierung müsste die CDU Rot-Rot-Grün tolerieren. Das ist nach Meinung des Parteienforschers Torsten Oppelland von der Universität Jena nicht ausgeschlossen.

„Das Problem der CDU ist, dass sie agieren muss.“ Sonst finde sie sich gegen ihren Willen im Lager mit der AfD, die Thüringen an die Grenze zur Unregierbarkeit bringe. Auch Konstellationen aus Rot-Rot-Grün plus FDP oder die sogenannte Simbabwe-Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP hätten nach den Hochrechnungen keine Mehrheit und müssten wie Minderheitsregierungen agieren. Nur Linke und CDU bringen es rein rechnerisch auf eine Mehrheit – bislang ist solch ein Bündnis aber ein Tabu.

Bei der CDU schließt ein Parteitagsbeschluss eine Zusammenarbeit aus. Beide Spitzenkandidaten zeigen sich am Wahlabend jedoch offen für Gespräche mit allen Parteien – außer der AfD. Das Land müsse „handlungsfähig“ bleiben, betont Ramelow.

AfD feiert sich selbst

Ungeachtet der schwierigen Konstellationen feiert sich die AfD selbst und ihren Spitzenkandidaten Björn Höcke. Die Partei schneidet zwar nicht ganz so stark ab wie zuvor in Sachsen, erreicht aber dennoch einen hohen Stimmenanteil. Die AfD wird in Thüringen auf der Oppositionsbank bleiben, weil keine andere Partei mit ihr zusammenarbeiten will, so viel ist klar.

öcke als Kopf des rechtsnationalen AfD-„Flügels“ wird das Ergebnis aber vor allem parteiintern stärken. „Das ist ein klares Zeichen der Thüringer: So geht es nicht weiter“, sagt er. Die AfD sei auf dem Weg zur gesamtdeutschen Volkspartei.

Kommentar von Katharina Ritzer: Dünnere Mitte, breitere Ränder Die letzte Landtagswahl dieses Jahres wird auf Bundesebene genau betrachtet. Verlierer sind die Parteien der Großen Koalition: Die CDU, für die Thüringen einst eine Bank war, wird weiter gerupft und fällt hinter die AfD zurück. Die SPD, vor allem beschäftigt mit sich selbst, ist keine Volkspartei mehr. Und die Grünen und die FDP dümpeln vor sich hin. Doch auch die Gewinner sollten sich nicht allzu sehr freuen: Die Linke verdankt ihr gutes Ergebnis allein Landesvater Bodo Ramelow, der sich ganz bewusst von seiner Partei distanziert hat – schönen Gruß vom grünen Kollegen Kretsch-mann aus Stuttgart. Und die AfD? Entfernt sich mit dem dritten Erfolg ihres rechtsextremen Flügels bei Landtagswahlen immer mehr von der bürgerlichen Mitte, die sie angeblich zu erobern versucht. Die hilflosen Versuche des halbwegs gemäßigten Vorsitzenden Jörg Meuthen, die Erfolge von Höcke, Kalbitz und Co. zu relativieren, zeugen deutlich vom weiteren Rechtsruck der Rechten, die zum Sturm auf den Bundesvorsitz blasen. Fazit: Die Mitte wird dünner, die Ränder werden breiter. Der Wähler sorgt mit gestiegener Wahlbeteiligung zwar für einen Lichtblick, mit seinem Votum in Thüringen aber für eine schier unlösbare Aufgabe. Nun muss ganz neu gedacht werden: Von der CDU etwa, die mit dem bürgerlichen Linken Ramelow eine ungewöhnliche Mehrheit hätte – noch ein Gruß vom Kollegen Kretsch-mann.