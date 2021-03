Ergebnisse des Impfgipfels im Livestream : Testen, impfen, Chaos – Ringen um Osteröffnungen

In Plau am See kommt kaum jemand zum Testen, in Rostock Tausende.Hausarztpraxen können ab 5. April Bevölkerung impfen.

Schwerin | Hausärzte impfen ab 5. April - MV erhält erhält 300.000 Impfdosen Mecklenburg-Vorpommern erhält im April 300.000 Impfdosen, erfuhr unsere Redaktion aus dem Impfgipfel zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Ab 5. April können wir wöchentlich 45.000 Impfdosen für die Hausarztpraxen zur Verfügung stellen“, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.