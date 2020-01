Neuer Glanz nach Umbsau : Tessins Bahnhof: Fahrkartenautomaten, Restaurant, Pension

Vom Schandfleck zum Hingucker: Bahnhofsgebäude für Gäste umgebaut.

von Dörte Rahming

15. Januar 2020, 05:00 Uhr

Gleise, Bahnsteig, Fahrkartenautomat – das ist der Bahnhof in Tessin. Restaurant, Pensionszimmer, Ferienwohnung – das ist auch der Bahnhof in Tessin. Denny Kopplin und Jakob Freutel aus Sanitz haben dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude neues Leben eingehaucht.

Die Bahn hatte das Haus – wie in vielen kleineren Orten – längst aufgegeben, bis 2015 war wenigstens die kleine Gaststätte noch geöffnet. „Aber am Gebäude wurde nichts mehr gemacht, das war ein Schandfleck“, erinnert sich Kopplin, ausgebildeter Medienkaufmann. „Es hat teilweise schon durchgeregnet, die Decken kamen runter. Nur das, was genutzt wurde, war noch ein bisschen in Schuss.“

Volker Bohlmann

Bei Stadtvertretern Gehör gefunden

Die Stadt Tessin kaufte das Objekt, eine Frühstückspension sollte daraus werden. Anfang 2017 legten die beiden Jungunternehmer ihr Konzept vor. „Es gab in Tessin keine Pension“, sagt der 28-Jährige. „Aber dann hätten die Einheimischen nichts davon gehabt, deshalb war uns klar, dass hier auch Gastronomie mit rein muss.“

Die beiden Männer fanden Gehör bei den Stadtvertretern, aber bei den Banken war es schwieriger: „Als junger Mensch bekommt man ja nicht so einfach einen Kredit, und schon gar nicht für ein Restaurant – das hat wirklich bis zum Schluss gedauert.“

Modern - im Gegensatz zu früher

Die Stadt als Eigentümer war Bauherr für die Sanierung, aber das junge Duo konnte sich an den Planungen beteiligen. „Die Einrichtung haben wir komplett selbst ausgesucht – also alles, was rausfällt, wenn man das Haus umkippen würde“, erzählt Kopplin.

Modern sollte es sein – als Gegensatz zu dem alten Gebäude. Neben den Überlegungen für die Zimmer kostete auch die Entscheidung über die Speisekarte einige Zeit. „Wir wollten unsere Zielgruppe nicht zu sehr eingrenzen“, sagt Freutel, Jahrgang 1994. Und so servieren sie deutsche Gerichte, aber auch italienische Speisen oder Burger. „Wir haben manche Gerichte ein bisschen abgewandelt, da ist für jeden was dabei.“

Volker Bohlmann

Bestellungen vom Zug aus

Eröffnung war zu Ostern 2019. Das Restaurant hat normalerweise 40 Plätze, aber bei Feiern reicht der Platz auch für 50 Gäste. In der Woche ist ab 17 Uhr geöffnet, am Wochenende auch mittags. Tessin liegt nahe der A20, über die man schnell nach Rostock oder Stralsund kommt. „Oder man steigt hier direkt in den Zug, der fährt bis nach Warnemünde, Graal-Müritz oder Wismar“, schwärmt Freutel. „Manchmal rufen uns die Zugführer an, ein paar Minuten bevor sie hier sind, und bestellen sich etwas. Dann können sie in ihrer Pause essen“, ergänzt Kopplin.

Volker Bohlmann

Vier Festangestellte, einige Aushilfen

Auffällig: der Schachbrett-gemusterte Fußboden. „Hier vorn ist der noch original“, sagt Wirtschaftsfachwirt Freutel. „Weiter hinten konnte nichts erhalten werden, dort sind die Fliesen nachempfunden.“ Der ehemalige Lokschuppen nebenan musste abgerissen werden, im Neubau sind jetzt Pensionszimmer.

Die beiden arbeiten mit vier Festangestellten und einigen Aushilfen. Und hatten von Anfang an Unterstützung von Familie, Freunden und Partnerinnen. „Wir haben die beiden tollsten Damen aus Tessin gewählt“, lacht Kopplin. „Gastronomie muss man leben“, ergänzt Freutel. „Das spielt sich alles ein.“