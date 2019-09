Teils unwürdige Zustände in MV : Meisterpflicht für Bestatter empfohlen

Die Landesregierung soll sich nun auf Bundesebene für die Meisterpflicht von Bestattern einsetzen.

von Iris Leithold

02. September 2019, 17:19 Uhr

Fachleute und Politiker in Mecklenburg-Vorpommern haben die Ausweitung der Meisterpflicht auf den Beruf des Bestatters gefordert. Die Expertenkommission „Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern“ empfahl am Montag diesen Schritt.

Die CDU begrüßte das

„Wer sich in Deutschland als Friseur mit einem Salon selbstständig machen möchte, der braucht in aller Regel eine Meisterqualifikation. Wer aber ein Bestattungsunternehmen aufmacht, zeigt dies kurz beim Gewerbeamt an und fertig“, erklärte der Obmann der Unionsfraktion in der Kommission, Sebastian Ehlers. „Der CDU-Fraktion sind bereits mehrere Fälle bekannt, in denen dieser laxe Umgang mit Qualitätskriterien unwürdige Zustände zur Folge hatte.“

Die Landesregierung soll sich nun auf Bundesebene für die Meisterpflicht von Bestattern einsetzen. Auch Jens-Holger Schneider von der AfD forderte strengere Vorgaben: „Unbedingt notwendig sind Qualitätsanforderungen und Befähigungsnachweise im Bestattungsgewerbe sowie die Etablierung von Zertifizierungs- und Kontrollsystemen.“

Gegen Privatisierung von kommunalen Krematorien

Umstritten war die Empfehlung der Kommission, kommunale Krematorien zu privatisieren. Politiker von der Linken und von den Freien Wählern/BMV kritisierten diesen Vorschlag. „Krematorien gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Gewinne sollten mit dem Einäschern von Verstorbenen nicht gemacht werden“, sagte die Linken-Obfrau Eva-Maria Kröger. „Am Ende zahlen die Hinterbliebenen steigende Kosten, wenn es nur noch um Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit geht.“ Christel Weißig von den Freien Wählern/BMV gab zu bedenken: „Was soll als nächstes kommen? Privatisierte Friedhöfe mit unterschiedlichen Preisklassen für Gräber?“ Sie forderte, dass ethische Grundsätze die letzte Reise leiten müssten und nicht der Profit.