Neubrandenburg : Tatverdächtiger nach rassistischem Angriff mit Hundbiss ermittelt

Am Dienstagmorgen sollen zwei Männer einen Hund auf einen jungen Mann mit russischen Wurzeln gehetzt haben. Nun ist einer der Tatverdächtigen gefasst.

Neubrandenburg | Nach einer mutmaßlich rassisch motivierten Attacke am Dienstagmorgen in Neubrandenburg fahndete die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg nach den Tätern. Tatverdächtiger gefasst Nach einem Zeugenhinweis gelang es dem Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg nun am Donnerstagnachmittag eine tatverdächtige Person zu ermitteln....

