Tarifstreit beim NDR : Beschäftigte treten in einen 24-stündigen Warnstreik

von Markus Klemm

18. September 2019, 10:07 Uhr

Im Tarifkonflikt um höhere Gehälter und Honorare sind Beschäftigte des Norddeutschen Rundfunks (NDR) am Mittwoch in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. „Die haben um sechs Uhr angefangen“, sagte Lars Stubbe vom Verdi-Landesbezirk Hamburg. Über die Auswirkungen auf das laufende Fernseh- und Hörfunkprogramm könne er noch nichts sagen.

Änderungen in den NDR-Programmen

Ähnlich äußerte sich ein NDR-Sprecher. Er hoffe, bis spätestens Mittag einen Überblick zu haben. Auf seiner Homepage hatte der NDR bereits am Dienstag angekündigt, dass es streikbedingt zu Änderungen in den NDR-Programmen kommen könne.

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert für die laut Verdi rund 3500 Beschäftigten und mehreren Tausend freien Mitarbeiter unter anderem Erhöhungen der Gehälter und Honorare um sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Vorbild sei der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst der Länder, der ein Plus von acht Prozent bei einer Laufzeit von 33 Monaten vorsieht. Verdi hatte bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Die nächste Verhandlungsrunde finde am kommenden Dienstag statt.