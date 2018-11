Neubrandenburg : Russischer Rekord-Raumfahrer Padalka zu „Tagen der Raumfahrt“ erwartet

60-Jähriger war insgesamt 878 Tage im Weltraum. Ab 22. November wird er in Neubrandenburg zu Gast sein.

von svz.de

19. November 2018, 10:58 Uhr

Der russische Raumfahrer Gennadi Padalka, der bisher am längsten im Weltraum unterwegs war, wird ab 22. November zu den „Tagen der Raumfahrt“ an der Mecklenburgischen Seenplatte erwartet. Der 60-Jährige weilte mehrfach auf der internationalen Raumstation MIR und war bei fünf Flügen insgesamt 878 Tage im Weltraum unterwegs, wie Uwe Schmaling als Organisator der traditionellen Raumfahrtveranstaltung am Montag in Neubrandenburg mitteilte. Die Tage der Raumfahrt finden vom 22. bis 25. November in Neubrandenburg und Neustrelitz statt.

EPA/SHAMIL ZHUMATOV

Padalka werde mit rund 100 Schülern des Neustrelitzer Gymnasiums über die Lage in der Raumfahrt sprechen. Die Schule hat seit Jahrzehnten enge Beziehungen zu dem Thema, unter anderem durch die Neustrelitzer Außenstelle des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Höhepunkte der Raumfahrttage sind neben einer Exkursion nach Peenemünde zwei Tagungen am Wochenende in Neubrandenburg. Dazu werden unter anderem Felix Huber vom DLR-Astronautentraining in Oberpfaffenhofen, der Leiter der Raumfahrtsparte von Airbus (Bremen), Oliver Juckenhövel, sowie Zukunftsforscher Karlheinz Steinmüller aus Berlin erwartet.

Die Veranstaltung wird vom Neubrandenburger Journal „Raumfahrt concret“ zusammen mit der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA und der DLR-Außenstelle Neustrelitz organisiert.