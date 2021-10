Rostock/Neubrandenburg : Online-Geschäfte zu Lasten der Paketfahrer - das System Amazon

Arbeitsdruck, unbezahlte Stunden, Scheinverträge: Gewerkschaften und Beratungsnetzwerke wollen bei Aktionstagen in Neubrandenburg und Rostock auf prekäre Arbeitsbedingungen beim Versandhändler Amazon aufmerksam machen.

Schwerin | Amazon-Kunden sind glücklich, die Paketfahrer frustriert: Der boomende Online-Handel geht offenbar immer häufiger auf Kosten der Paketfahrer in MV. Nach dem Einstieg des weltweit größten Onlineversandhändlers Amazon in eigene Verteilzentren in Neubrandenburg und Rostock fürchten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der DGB und Beschäftigten-Beratung...

