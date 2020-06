Blankensee : Surfbrett löst Polizeieinsatz am Wanzkaer See aus

Eine Anwohnerin hatte die Beamten am Montagabend auf den herrenlosen Gegenstand hingewiesen. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die anfänglich schlimmen Befürchtungen bewahrheiteten sich aber nicht.

von svz.de

09. Juni 2020, 07:02 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Montagabend um 20.22 Uhr von einer Bürgerin telefonisch informiert, dass sie ein herrenloses Surfbrett auf dem Wanzkaer See festgestellt habe. Dieses sollte an einem Schilfgürtel in Richtung Rollenhagen im Wasser treiben. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem Unglück auf dem Wasser gekommen ist.

Hubschrauber macht Brett ausfindig

Sofort wurden durch die Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wanzka, Blankensee und Watzkendorf eilten mit 55 Kameraden zur Hilfe und beteiligten sich an der Suche am Ufer des Wanzkaer Sees. Die Besatzung des Polizeihubschraubers der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern konnte dann das herrenlose Surfbrett auf dem See nahe eines Schilfgürtels lokalisieren und die Rettungskräfte dorthin leiten.

Bewohnerin meldet sich nach Durchsage

Helfer der Wasserwacht haben das Sportgerät letztendlich aus dem Wasser geborgen, jedoch ohne eine Spur zu einem möglichen verunglückten Surfer. Durch Polizeibeamte wurden derweil in Wanzka Lautsprecherdurchsagen durchgeführt, mit der Bitte, sich bei der Polizei oder der Feuerwehr zu melden, sollte man Hinweise auf den Eigentümer des Surfbrettes haben oder jemanden vermissen. Dies führte dann dazu, dass sich eine Bewohnerin der Ortschaft bei den Kameraden der Feuerwehr meldete und mitteilte, dass das Surfbrett von Kinder der nahegelegenen Ortschaft Rollenhagen genutzt wird. Die Kinder konnten durch die Einsatzkräfte der Polizei wohlbehalten zu Hause angetroffen werden. Demnach handelte es sich umein herrenloses Surfbrett, welches seit Jahren dort am Strand lag undvon ihnen genutzt wurde. Die Suche wurde um 22.45 Uhr beendet.