Suchtbericht für MV : Alkohol bleibt Droge Nummer 1

Der Suchtbericht 2020 enthält Überraschendes und Erwartbares. Alkohol bleibt demnach das häufigste Suchtmittel, Mehrfachabhängigkeiten sind auf dem Vormarsch.

Schwerin | Hat erst das erzwungene „Aufeinanderhocken“ in der Corona-Pandemie Eltern die Augen für die Suchtprobleme ihrer Sprösslinge geöffnet? Oder haben die jungen Leute sich in der Pandemie mehr als zuvor zu betäuben versucht – mit Alkohol, Computerspielen oder auch harten Drogen? Antworten darauf können auch die Mitarbeiter in den 25 Sucht- und Drogenberatu...

