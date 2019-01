Sucheinsatz ausgelöst : Angetrunkener Angler verliert Orientierung auf Ostsee

Am Sonntag sah sich ein Angler mit seinem Schlauchboot nicht mehr in der Lage, zurück an Land zu kommen. Schuld war der dichte Nebel - der Alkohol tat sein Übriges dazu bei.

21. Januar 2019, 06:21 Uhr

Am Sonntag meldete sich zur Mittagszeit ein 56-jähriger Angler über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er mit seinem Schlauchboot orientierungslos auf der Ostsee treibt. Der Mann setzte das Boot zuvor am Strand Steinbeck (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein und wollte angeln. Bei andauerndem dichtem Nebel versuchte er, wieder an Land zu gelangen, verlor durch das ziellose Umherfahren jedoch vollständig die Orientierung.

Die Wasserschutzpolizei Wismar informierte daraufhin die Seenotleitung Bremen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Diese begann sofort, einen Sucheinsatz zu koordinieren, und alarmierte die umliegende Schifffahrt. An der Suche waren der Seenotrettungskreuzer "Hans Hackmack" und mehrere Schiffe der Polizei beteiligt.

Nach einer Stunde wurde der Mann gefunden

Die Suche bei Nebel mit Sichtweiten stellenweise unter 40 Meter führte nach einer Stunde zum Auffinden des zwei Meter kleinen Schlauchboots. Zu diesem Zeitpunkt befand es sich bereits über zwei Kilometer vom Ufer der Steilküste "Großklützhöved" entfernt. Der Mann konnte wohlbehalten an Bord eines der Schiffe genommen werden. Die Seenotleitung Bremen beendete nach Auffinden der Person den Sucheinsatz.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde durch die Beamten der Wasserschutzpolizei festgestellt, dass der Angler das Schlauchboot unter Alkoholeinfluss gefahren hat. Der Mann wird sich nun verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Angler in Boltenhagen an Land gebracht und an Angehörige übergeben.