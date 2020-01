Studie : Wälder im Ostseeraum wachsen durch Klimawandel langsamer

Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungskonsortium unter Leitung der Universität Greifswald.

von Birgit Sander/dpa

16. Januar 2020, 13:22 Uhr

Die Wälder im Ostseeraum wachsen unter dem Einfluss des Klimawandels langsamer. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungskonsortium unter Leitung der Universität Greifswald.

Es wertete die Daten von mehr als 300 Waldstandorten in Deutschland, Polen, Südschweden und den baltischen Staaten aus, wie die Universität am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse sind in der Zeitschrift Global Change Biology veröffentlicht.

Untersucht wurden nach den Worten von Martin Wilmking vom Lehrstuhl für Landschaftsökologie die wirtschaftlich bedeutenden Baumarten Buche, Eiche und Kiefer. Demnach beeinträchtigt die Sommertrockenheit seit 30 Jahren immer mehr das Wachstum von Buchen und Eichen.