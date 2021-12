Verkehrsunfall : Streufahrzeug und LKW kollidieren auf A20 bei Neubrandenburg

Ein schwerer Verkehrsunfall führte in der Nacht zu Montag zu Verkehrsbehinderungen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns.

Neubrandenburg | Am späten Sonntagabend kam es gegen 22:45 Uhr auf der Autobahn 20 zu einem Unfall zwischen einem Streufahrzeug der Autobahnmeisterei Glienke und einem LKW. Das Streufahrzeug war in Fahrtrichtung Lübeck unterwegs und stumpfte die Fahrbahn mit Streusalz ab, als sich ihm von hinten der in Polen zugelassene Lastkraftwagen näherte. Schließlich fuhr der 37-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.