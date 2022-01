Justizfehler in MV : Stralsunder fast 16 Jahre zu Unrecht in der Psychiatrie

Justizirrtümer sind selten, kommen aber immer wieder vor. In Stralsund hatten fehlerhafte Gutachten schwere Folgen.

Schwerin | Auf Grundlage fehlerhafter Gutachten verbrachte ein verurteilter Straftäter aus Stralsund fast 16 Jahre in einer geschlossener Psychiatrie. Im vergangenen Jahr bekam der heute 47-Jährige dafür eine Haftentschädigung von 302.250,00 Euro vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Psychiatrie statt Gefängnis Roland T. (Name von der Redaktion geändert) war im Sommer 2001 vom Landgericht Stralsund wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Doch statt im Gefängnis, landete der Verurteilte in einer geschlossenen Psychiatrie. Die Richter gingen bei dem Straftäter wegen vermeintlicher psychischer Störungen von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. Sie ordneten deshalb die Einweisung in den Maßregelvollzug an. Dabei stützte sich das Gericht auf ein psychologisches Gutachten, das dem Täter „eine schon länger bestehende Persönlichkeitsstörung in Form der Schizoidie und der Pädophilie“ attestierte, wie es in der Urteilsbegründung heißt. Mehrere Gutachten mit ähnlichen Ergebnissen Im Jahr 2006 hätte Roland T. seine Haftstrafe abgesessen. Doch er saß weiter im Maßregelvollzug. Dort entscheiden Klinikleitung, Sachverständige und Gerichte über den Zeitpunkt der Entlassung. Gutachten der Klinik bescheinigten Roland T. bei turnusmäßigen Überprüfungen über Jahre immer wieder eine krankhafte seelische Störung. „Das erste Gutachten 2001 war für die Einweisung in den Maßregelvollzug von entscheidender Bedeutung, aber mehrere Gutachten in den Jahren danach waren zu ähnlichen Ergebnissen gekommen“ , sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Martin Fiedler. Das Oberlandesgericht entschied anders 2016 folgte die Wende. „Ein externes Gutachten, das zu ganz anderen Schlussfolgerungen als die bisherigen kam, brachte den Stein ist Rollen“, sagte Astrid Kretschmann, die Rechtsanwältin von Roland T. Die Sachverständige stellte fest, dass bei Roland T. keine Wiederholungsgefahr bestand. Das Landgericht Stralsund ordnete dennoch die Fortsetzung des Maßregelvollzugs an. Dagegen legte die Anwältin Beschwerde beim Oberlandesgericht (OLG) in Rostock ein. Dieses beauftragte einen eigenen Gutachter. „Mit dem Gutachten, das das OLG in Auftrag gegeben hatte, offenbarten sich erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der vorangegangenen Gutachten“, so der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Bereits 2001 sei die Diagnose bei der Einweisung in die Psychiatrie fehlerhaft gewesen, hieß es im neuen Gutachten. Im Januar 2016 wurde Roland T. aus der Haft entlassen. Ein Gericht stellte in einem späteren Wiederaufnahmeverfahren die Unrechtmäßigkeit der Einweisung in die Psychiatrie fest. „Mein Mandant führt heute ein bürgerliches Leben und ist seitdem straffrei“, so seine Anwältin. Lesen Sie auch: Hat ein Mecklenburger wirklich seine Töchter missbraucht? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.