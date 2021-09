Neues Buch über Geotope in MV : Rolf Reinicke erforscht Steine und fand sogar einen Saurierzahn

Der vielleicht bekannteste Geologe Mecklenburg-Vorpommern, Rolf Reinicke, hat einen prächtigen Bild-Text-Band über die Landschaften des Landes herausgegeben - ein Standardwerk für Fachleute und Laien

Stralsund | Ob der Königsstuhl auf Rügen auch in hundert Jahren noch stehen wird? Rolf Reinicke, Mecklenburg-Vorpommerns vielleicht bekanntester Geologe, zögert lange mit der Antwort, als wir ihn in seinem kleinen Gartenparadies in Stralsund besuchen. Dabei müsste er das doch wissen. Nach 40 Büchern über „Die Küstenlandschaften der Ostsee“, „Das Kreideküsten-Pano...

