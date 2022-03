Stralsund : Kein Strom durch Verkehrsunfall

Mehrere Mehrfamilienhäuser in Stralsund sind nach einem Verkehrsunfall ohne Strom. Ein Autofahrer hatte am Sonntag einen Stromverteilungskasten gerammt.

Mecklenburg-Vorpommern | Ein 35-jähriger Autofahrer streifte am Sonntagabend in Stralsund im Vorbeifahren einen Stromverteilungskasten. Dieser geriet sofort in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Die Feuerwehr Stralsund löschte den Brand. Durch den zerstörten Stromverteilungskasten sind nun umliegende Mehrfamilienhäuser ohne Strom. Die Stadtwerke Stralsund haben mit d...

