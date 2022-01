Dreikönigstag in MV : Sternsinger besuchen die Staatskanzlei in Schwerin

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. In Mecklenburg-Vorpommern kamen so 2021 rund 123.700 Euro zusammen.

Schwerin | Sternsinger werden am Dreikönigstag, 6. Januar, die Staatskanzlei und das Schweriner Schloss besuchen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) empfängt eine Gruppe von der katholischen Don-Bosco-Schule in Rostock und Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) eine Gruppe aus der katholischen Kita St. Anna in Schwerin, teilte Martin Innemann, Sprecher d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.