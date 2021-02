Live-Chat : Stellen Sie Ihre Fragen an Manuela Schwesig

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stellt sich Ihren Fragen.

von Onlineredaktion pett

24. Februar 2021, 17:48 Uhr

Schwerin | Wann können wir wieder normal einkaufen? Warum ist in den Nachbarländern mehr erlaubt? Wieso hängt Mecklenburg-Vorpommern plötzlich bei den Inzidenzen hinterher? Wie lange halten wir am Corona-Lockdown fest?

An diesem Donnerstag ab 16.30 Uhr stellt sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in unserem Live-Chat den Fragen. Sie können den Chat live über unsere Facebook mitverfolgen. Außerdem werden Sie an dieser Stelle das Video finden. Schicken Sie uns gern vorab Ihre Fragen an redaktion@medienhausnord.de!