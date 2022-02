Rain in Ibiza : Star-DJ Felix Jaehn bringt mit neuem Song Sommervibes

Felix Jaehn, DJ aus dem Klützer Winkel, meldet sich mit neuer Single „Rain in Ibiza“. Mit dabei: Calum Scott und The Stickmen Project.

Klütz | Der Melodie und Lyrics klingen nach Sommer mitten im Februar. Mit „Rain in Ibiza“ bringt Star-DJ Felix Jaehn zusammen mit Calum Scott und The Stickmen Project eine neue Single heraus, die er zuvor bereits groß in den Sozialen Medien ankündigte. Felix Jaehn ist im Klützer Winkel aufgewachsen, bevor er mit Titeln wie „Ain't Nobody“ oder „Bon...

