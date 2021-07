Stallkontrollen in MV : Landwirte verabreichen weniger Antibiotika

In jedem zweiten Stall in MV werden keine Antibiotika mehr eingesetzt.

Schwerin | Der Medikamentenschrank im Stall bleibt immer öfter zu: Die Landwirte in MV haben den umstrittenen Einsatz von Antibiotika in der Rinder-, Schweine- und Putenställen deutlich zurückgefahren. In mehr als jeder zweiten der 490 meldepflichtigen Mastanlagen im Nordosten werden inzwischen gar keine derartigen Medikamente mehr eingesetzt – in insgesamt 263 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.