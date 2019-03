Staatliches Museum Schwerin : Rembrandt-Jahr 2019: Schwerin zeigt Meistergrafiken

Vom 10. Oktober 2019 bis zum 5. Januar 2020 wird es eine „kleine, feine Ausstellung“, mit 40 Meistergrafiken im Staatlichen Museum Schwerin geben.

von Holger Kankel

07. März 2019, 20:09 Uhr

Meistergrafiken von Rembrandt im Staatlichen Museum Schwerin: Überraschend kündigte die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Pirko Zinnow, gestern eine bisher nicht geplante Ausstellung mit ausgewählten Radierungen unter dem Titel „Rembrandts Meistergrafiken“ an.

"Kleine, feine Ausstellung"

„Wir haben uns gesagt: Im Jahr des 350. Todestages des niederländischen Meisters müssen auch wir etwas bieten. Viele Kunstfreunde, die stolz auf die Schweriner Rembrandt-Sammlung sind, haben in den letzten Monaten gefragt, ob wir nicht mal wieder Arbeiten dieses Genies zeigen können.“ So werden nun vom 10. Oktober 2019 bis zum 5. Januar 2020 in einer „kleinen, feinen Ausstellung“, so Zinnow, 40 Meistergrafiken präsentiert, die das ganze Spektrum des Radierwerkes Rembrandt van Rijns widerspiegeln. Er starb am 4. Oktober 1669 in Amsterdam.