Online-Flohmarkt Wismar : So macht Victoria Thron aus alten Kleidern Geld für Vereine

Ein altes T-Shirt abgeben fällt oft leichter als Geld zu spenden. Damit die Gelder aber bei Vereinen ankommen, hat Victoria Thron den Online-Flohmarkt „Spendenbügel“ gegründet.

Wismar | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Victoria Thorn Kleider statt Geldspenden sammelt Was das mit dem Kleiderschrank ihrer Oma zu tun hat Welche verrückten Teile in Wismar landen Wer Victoria Throns Dachgeschosswohnung betritt, stolpert über Klamottenberge. Hosen, Kleider und T-Shirts stapeln sich auf dem Sofa, daneben Pakete mit Ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.