Spendenaktion Wünschewagen 2020 : Ganz anders und doch wie immer

Zum vierten Mal in Folge für den ASB-Wünschewagen Spenden zu sammeln, war ein Wagnis – das aufging und ein Riesenerfolg wurde.

von Karin Koslik

15. Januar 2021, 18:48 Uhr

Schwerin | Geschafft! Hätte mir vor einem Vierteljahr jemand gesagt, dass wir unsere diesjährige Weihnachtsspendenaktion erneut mit einem Rekordergebnis abschließen werden: Ich hätte ihm einen Vogel gezeigt. Zum vierten Mal in Folge für den ASB-Wünschewagen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu sammeln, erschien mehr als gewagt – und in Zeiten der Corona-Pandemie auch durchaus riskant. Denn würden angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage viele jetzt nicht zuerst einmal an ihre eigene Zukunft denken? Konnte man überhaupt erwarten, dass Menschen, die in Kurzarbeit gehen mussten oder sogar ganz den Job verloren hatten, dennoch für andere spendeten?

Dazu kam, dass in der Vorbereitungsphase unserer Aktion nicht absehbar war, wie lange der Wünschewagen noch fahren konnte. Schließlich hatte er im Frühjahr im ersten Lockdown für mehrere Wochen ganz pausieren müssen. Gut möglich, dass sich das zum Jahresende wiederholen würde.

Weiterlesen: Rekordergebnis für den Wünschewagen von 276.346 Euro





2020 trotz Corona so viele Fahrten wie nie zuvor

Doch es kam anders – nicht nur, was die Resonanz auf unseren Spendenaufruf betraf. In Mecklenburg-Vorpommern war der umgebaute Rettungswagen mit dem markanten Design im Corona-Jahr 2020 letztlich sogar noch öfter unterwegs als in den Vorjahren. Trotz zehnwöchiger Zwangspause zwischen März und Mai kamen 78 Fahrten zusammen – eine Zahl, die auch Projektleiterin Bettina Hartwig und Wünschewagen-Koordinator Matthias Hildebrandt überraschte. Sie hatten diesmal bereits früh damit begonnen, Wunschanmelder und ihre Familien zu fragen, ob ihre Fahrt für unsere Weihnachtsspendenaktion auch medial begleitet werden darf. Schon am ersten Novemberwochenende konnten wir deshalb die erste Geschichte aufnehmen. Sollte es zu einem Lockdown kommen, würden wir zumindest in einigen Beiträgen erklären können, wofür Spenden gebraucht werden, war damals das Kalkül.

Zum Jahresende kein zweiter Lockdown für den Wünschewagen

Doch letztlich war diese Vorsorge gar nicht nötig. Bis zum 22. Dezember war der Wünschewagen im alten Jahr unterwegs, in der Regel sogar mehrmals wöchentlich – und ab 9. Januar ging es im neuen Jahr wieder weiter. Allerdings unterschieden sich diese Fahrten von denen „vor Corona“ tatsächlich in mancher Hinsicht, und das nicht nur, weil Wünsche wie Konzert- oder Musicalbesuche jetzt nicht erfüllt werden konnten. Maske tragen und Abstand halten – diese Grundregeln machten auch vor dem Wünschewagen-Team nicht Halt. Und auch sonst galt ein noch strengeres Hygienekonzept als ohnehin. So wurden Wünschende, wo immer das ging, nicht mehr aus ihrem Zimmer im Hospiz, Krankenhaus oder Heim abgeholt, sondern erst draußen in Empfang genommen. Um Kontakte zu minimieren, fuhr wenn möglich eine Fachkraft aus der jeweiligen Einrichtung als Betreuer mit. Und zum Schluss stand vor der Fahrt sogar ein Corona-Schnelltest sowohl für das Wünschewagen-Team als auch für den Fahrgast.

Arbeitsweise ziemlich verändert

Auch für meine Reporter-Kolleginnen und mich war in diesem Winter einiges anders: Statt mit Fotografen und Videofilmern unterwegs zu sein, griffen wir in den meisten Fällen selbst zur Kamera. Und anstatt mit im Wünschewagen zu sitzen, fuhren wir ihm auch schon mal hinterher und trafen die Besatzung erst am Zielort. Dort öffneten sich für den Wünschewagen und seinen Fahrgast häufig Türen, die in der Corona-Pandemie normalerweise geschlossen blieben. Ob im Rostocker Ostseestadion, in Schloss Sanssouci oder im Berliner Panorama-Punkt: Überall zeigten die Verantwortlichen ein Herz für das Projekt und für die Menschen, die hier noch einmal einen unbeschwerten Tag erleben konnten.

Wer mitfährt, wird geerdet – und tankt neue Kraft

Und dieses große Herz zeigten auch die Ehrenamtlichen, die die Wünschewagen-Fahrten begleiten – sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Brandenburg sind es gegenwärtig mehr als 70. Genauso wie vor der Corona-Pandemie opferten sie ihre Freizeit, um sterbenskranken Menschen noch einmal eine Freude zu machen. Viele erzählten mir, dass ihnen die Fahrten gerade in dieser Zeit Kraft gegeben haben, auch im Alltag weiter ihre Frau oder ihren Mann zu stehen – in der Altenpflege, einem Krankenhaus, im Rettungsdienst…

Ähnlich geht es mir auch selbst. Auf jeder Fahrt mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert zu werden, ist nicht einfach. Doch es erdet auch, lässt eigene Probleme wieder schrumpfen. Und so geschafft man nach einer Wünschewagen-Fahrt, die gut und gern auch mal 14 Stunden dauern kann, ist: Mehr noch ist man zufrieden, weil man dabei war, als ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und weil man den Tag zusammen mit Menschen verbracht hat, denen das Wohl anderer wichtiger als das eigene ist.

Die Teile der Aktion Alle Teile der Wünschewagen-Spendenaktion finden Sie auf unserer Dossierseite unter www.svz.de/wuenschewagen