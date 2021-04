Werften Mecklenburg-Vorpommern : Sozialplan und Entlassungen

Auf den krisengeschüttelten MV Werften sollen exakt 1220 Mitarbeiter ihren Job verlieren.

Wismar | Der Sozialplan sei ausgehandelt, heißt es nach Informationen unserer Redaktion in einer internen Mitteilung von Geschäftsführung und Betriebsrat an die Belegschaft. Am Standort Stralsund soll demnach jeder zweite der etwa 300 Mitarbeiter gehen. Insgesamt sind an den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund noch rund 2900 Beschäftigte in Lohn und Brot....

