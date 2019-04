Nach zehn Jahren : Sowjet-Altlasten - Grundwasserreinigung in Schwerin beendet

Die Aufbereitungsanlage in Stern Buchholz im Süden der Landeshauptstadt hatte das Grundwasser von leichtflüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen gereinigt und wurde am Dienstag abgeschaltet.

von Hannes Stepputat

30. April 2019, 16:40 Uhr

Das sagte ein Sprecher des Landesbaubetriebs BBL. Den Angaben zufolge handelte es sich um eine der deutschlandweit größten Anlagen.

Der BBL M-V sei froh und sehr stolz, dieses Projekt erfolgreich beendet und die Schadstoffe entfernt zu haben, sagte der Sprecher. Auf dem Gelände der früheren sowjetischen Garnison war eine 1,4 Kilometer lange und 400 Meter breite Fläche bis zu 80 Meter Tiefe kontaminiert gewesen. Auch in der Luft über dem Boden seien die Chemikalien nachgewiesen worden. Gefährlich wurde das, weil westlich des Gebiets die Brunnen liegen, durch die Schwerin und das Umland mit Trinkwasser versorgt werden.

Für die Reinigung wurden seit 2008 aus 26 Förderbrunnen täglich etwa 3600 Kubikmeter kontaminiertes Wasser gepumpt, gereinigt und wieder in den Boden gepumpt. So seien die Schadstoffwerte von bis zu 80 Milligramm pro Liter auf 0,22 Milligramm pro Liter zurückgegangen. Fast 14 Millionen Kubikmeter Wasser seien gereinigt worden. In den kommenden zehn Jahren werde die Wasserqualität überwacht. Bei Bedarf könne die Anlage in kleinerer Form wieder aufgebaut werden, sagte der Sprecher.