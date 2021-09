Ernährungswirtschaft in MV in Sorge : Einkauf im Supermarkt bald teurer

Die allgemeine Unsicherheit in der Wirtschaft schlägt auf die Lebensmittelproduzenten in MV durch.

Rostock | Corona-Krise, Konjunkturschwäche und steigende Preise. In der Ernährungswirtschaft in MV wächst die Unsicherheit. Nach dem Boomjahr 2020 trübt sich die Stimmung in den Unternehmen ein, erklärte Tobias Blömer, Chef der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft (AMV) und Chef des Wurst- und Fleischfabrikanten „Die Rostocker“ im Vorfeld d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.