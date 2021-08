Ergebnis von Umfrage : So würde MV aktuell bei der Bundestagswahl abstimmen

Bei einer Bundestagswahl zum jetzigen Zeitpunkt hätten die Sozialdemokraten in MV einen Wähleranteil von 29 Prozent in Aussicht. Auch für Ministerpräsidentin Schwesig sieht es für die anstehende Landtagswahl gut aus.

Berlin/Schwerin | Die aktuellen Veränderungen in der landespolitischen Stimmung werden in Mecklenburg-Vorpommern von massiven Verschiebungen in den Präferenzen für den Bundestrend begleitet. Bei einer Bundestagswahl zum jetzigen Zeitpunkt hätten die Sozialdemokraten in MV einen Wähleranteil von 29 Prozent in Aussicht, eine Verbesserung gegenüber Mitte Juli um 12 Punkte...

