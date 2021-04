Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels : So steht es um Corona-Impfungen in Mecklenburg-Vorpommern

Der Impfgipfel von Bund und Ländern ging nahezu ohne Beschlüsse zu Ende.

Schwerin | Während am Montag am Onlineportal des Landes keine Termine mehr vergeben werden konnten – nach 62.000 in der vergangenen Woche –, meldete Ludwigslust-Parchim den Vollzug der Erstimpfungen für die Lehrer und Erzieher im Kreis. Gut 3000 Personen aus diesen Bereichen erhielten die Erstimpfung gegen das Coronavirus, ein Viertel davon am Wochenende. Wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.