Landtagswahl 2021 in MV : So stehen die Parteien zu Maßnahmen wie der Masken- und Testpflicht oder Impfungen

FDP und AfD thematisieren Freiheitsrechte – andere Parteien die Pandemie-Folgen.

Schwerin | Die dritte Corona-Welle hat MV überstanden – doch eine vierte Welle bahnt sich bereits an. Corona wird die Politik also auch nach der Wahl im September beschäftigen. Wie stehen die Parteien zu Maßnahmen wie der Masken- und Testpflicht oder Impfungen? Alles rund um die Landtagswahl in MV lesen Sie hier Die Wahlprogramme der Parteien im Vergleich:...

