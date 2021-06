Kampf gegen Corona-Pandemie : So reagiert Schwesig auf vermehrte Impfabsagen

Wenn die Menschen nicht zum Impfstoff kommen, kommt der Impfstoff zu den Menschen, meint die Ministerpräsidentin.

Schwerin | Angesichts der Absagen von Impfterminen will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) jetzt den Impfstoff zu den Menschen selbst bringen: „Jede Impfung ist wichtig, auch zum Schutz vor der Delta-Variante. Wir wollen mit den Impfangeboten mehr in die Fläche gehen und stärker Werbung fürs Impfen machen“, sagte sie am Freitag vor Journalisten. „Jetzt g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.